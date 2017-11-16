Нацполіція запобігла майже сотні рейдерських захоплень сільгосппідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національна поліція запобігла 75-ти рейдерських захоплень сільськогосподарських підприємств з червня 2017 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.
“За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань з червня 2017 Національна поліція України запобігла 75 спробам рейдерських захоплень сільськогосподарських підприємств. Майже 80% з них сталися через неналежне оформлення документів власником з метою уникнути сплати податків”, — зазначив Аваков.
Згідно з даними МВС, найбільше спроб рейдерських захоплень сталося в Вінницькій області - 21 спроба, у Харківській - 11, у Кіровоградській - 9.
Нагадаємо, правоохоронцям доручили посилити відповідальність за рейдерські напади на фермерів.