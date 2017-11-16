Нацполиция предотвратила почти сотни рейдерских захватов сельхозпредприятий

"По данным Единого реестра досудебных расследований с июня 2017 Национальная полиция Украина предотвратила 75 попытки рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий. Почти 80% из них произошли из-за ненадлежащего оформления документов владельцем с целью избежать уплаты налогов", - отметил Аваков.

Согласно данным МВД, больше всего попыток рейдерских захватов произошло в Винницкой области - 21 попытка, в Харьковской - 11, в Кировоградской - 9.

Напомним, правоохранителям поручили усилить ответственность за рейдерские нападения на фермеров.