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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20144 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48339 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53241 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 48117 просмотра

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Нацполиция предотвратила почти сотни рейдерских захватов сельхозпредприятий

Нацполиция предотвратила почти сотни рейдерских захватов сельхозпредприятий

Киев  •  УНН

 • 10759 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальная полиция предотвратила 75-ти рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий с июня 2017 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

"По данным Единого реестра досудебных расследований с июня 2017 Национальная полиция Украина предотвратила 75 попытки рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий. Почти 80% из них произошли из-за ненадлежащего оформления документов владельцем с целью избежать уплаты налогов", - отметил Аваков.

Согласно данным МВД, больше всего попыток рейдерских захватов произошло в Винницкой области - 21 попытка, в Харьковской - 11, в Кировоградской - 9.

Напомним, правоохранителям поручили усилить ответственность за рейдерские нападения на фермеров.

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