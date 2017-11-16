Нацполиция предотвратила почти сотни рейдерских захватов сельхозпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальная полиция предотвратила 75-ти рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий с июня 2017 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.
"По данным Единого реестра досудебных расследований с июня 2017 Национальная полиция Украина предотвратила 75 попытки рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий. Почти 80% из них произошли из-за ненадлежащего оформления документов владельцем с целью избежать уплаты налогов", - отметил Аваков.
Согласно данным МВД, больше всего попыток рейдерских захватов произошло в Винницкой области - 21 попытка, в Харьковской - 11, в Кировоградской - 9.
Напомним, правоохранителям поручили усилить ответственность за рейдерские нападения на фермеров.