Нацполіція встановить камери у місцях найбільшої кількості порушень ПДР

“Якщо ми отримаємо це право (якщо буде ухвалений законопроект, який дозволятиме використання відеокамер для встановлення порушень ПДР — ред.), ми встановимо у тих місцях (відеокамери — ред.), де найбільше, на нашу думку, вчиняється правопорушень, згідно зі статистичними даними. Скільки буде треба, стільки цих камер буде придбано. Якщо не буде вистачати, ми будемо збільшувати кількість, виходячи з бюджету Національної поліції”, — сказав він.

С.Князєв уточнив, що наразі працює дуже багато відеокамер, але штрафи не накладаються на водіїв за порушення правил дорожнього руху, адже ще немає відповідного закону для цього.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що сподівається на ухвалення законопроекту, який дозволить накладати штрафи на підставі відеофіксації порушень ПДР на наступних двох пленарних тижнях.