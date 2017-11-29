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Нацполіція встановить камери у місцях найбільшої кількості порушень ПДР

Нацполіція встановить камери у місцях найбільшої кількості порушень ПДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Національна поліція України встановить камери, які фіксуватимуть порушення правила дорожнього руху, у тих місцях, де вчиняється таких порушень найбільше, але після того, як буде ухвалений у парламенті відповідний законопроект. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми отримаємо це право (якщо буде ухвалений законопроект, який дозволятиме використання відеокамер для встановлення порушень ПДР — ред.), ми встановимо у тих місцях (відеокамери — ред.), де найбільше, на нашу думку, вчиняється правопорушень, згідно зі статистичними даними. Скільки буде треба, стільки цих камер буде придбано. Якщо не буде вистачати, ми будемо збільшувати кількість, виходячи з бюджету Національної поліції”, — сказав він.

С.Князєв уточнив, що наразі працює дуже багато відеокамер, але штрафи не накладаються на водіїв за порушення правил дорожнього руху, адже ще немає відповідного закону для цього.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що сподівається на ухвалення законопроекту, який дозволить накладати штрафи на підставі відеофіксації порушень ПДР на наступних двох пленарних тижнях.

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