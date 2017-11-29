Нацполиция установит камеры в местах наибольшего количества нарушений ПДД

"Если мы получим это право (если будет принят законопроект, который позволит использование видеокамер для установления нарушений ПДД - ред.), мы установим в тех местах (видеокамеры - ред.), где больше всего, по нашему мнению, совершается правонарушений, согласно статистическим данными. Сколько надо, столько этих камер будет приобретено. Если не будет хватать, мы будем увеличивать количество, исходя из бюджета Национальной полиции", - сказал он.

С.Князев уточнил, что работает очень много видеокамер, но штрафы не налагаются на водителей за нарушение правил дорожного движения, ведь еще нет соответствующего закона для этого.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что надеется на принятие законопроекта, который позволит налагать штрафы на основании видеофиксации нарушений ПДД на следующих двух пленарных неделях.