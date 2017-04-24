Нацполіція викрила компанії, які могли збагачуватися на ремонті доріг

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вишгородський районний суд Київської області дав дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до документів Служби автомобільних доріг у Київській області, ДП “Київське обласне дорожнє управління” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” , ПП “Автомагістраль” та ТОВ “Дорстрой монтаж” в рамках кримінального провадження за фактом нанесення цими підприємствами збитків державі в особливо великих розмірах, передає УНН з посиланням на рішення суду.

За інформацією слідчих, протягом жовтня 2015 р. — січня 2016 р. Службою автомобільних доріг у Київській області проведено п’ять процедур відкритих торгів із закупівлі послуг поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг Київської області.

За результатами вказаних закупівель укладено п’ять договорів з ДП “Київське обласне дорожнє управління” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” на загальну суму майже 720 млн грн.

Також у жовтні 2015 року було проведено дві процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Київської області, за результатами яких було укладено два договори з ПП “Автомагістраль” на загальну суму понад 88 млн. грн.

Окрім цього, Служба автомобільних доріг у Київській області уклала договір із ТОВ “Дорстрой монтаж” щодо надання послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на суму понад 2 млн грн.

Однак, замість виконання якісного ремонту доріг, на переконання слідчих, вказані підприємства розкрадали бюджетні кошти.

“В свою чергу, службові особи Служби автомобільних доріг в Київський області, вступивши в злочину змову з службовими особами ДП “Київське обласне дорожнє управління” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, а також службовими особами ПП “Автомагістраль та ТОВ "Дорстрой монтаж ОСОБА_3“, здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме: складаються акти виконаних приймання будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, в яких вказуються обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за роботи, які не були виконані та нанесення збитків Державі в особливо великих розмірах”, — наголосили слідчі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, компанія “Автомагістраль”, яка належить колишньому очільнику Служби автомобільних доріг у Київській області Миколі Скоростецькому, за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн.

Попри те, що компанія “Автомагістраль” є фігурантом одразу декількох кримінальних проваджень, вона продовжує активно брати участь в тендерах на ремонт доріг.

Так, нещодавно “Автомагістраль” виграла 5 тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради ( Житомірська обл) на загальну суму майже 5 млн грн. При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

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