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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26962 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91418 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146875 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112973 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114258 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111130 просмотра

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Нацполиция разоблачила компании, которые могли обогащаться на ремонте дорог

Нацполиция разоблачила компании, которые могли обогащаться на ремонте дорог

Киев  •  УНН

 • 7967 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области дал разрешение следователем на временный доступ к документам Службы автомобильных дорог в Киевской области, ГП "Киевское областное дорожное управление" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", ЧП "Автомагистраль" и ООО "Дорстрой монтаж" в рамках уголовного производства по факту нанесения этими предприятиями убытков государству в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на решение суда.

По информации следователей, в течение октября 2015 - января 2016 Службой автомобильных дорог в Киевской области проведено пять процедур открытых торгов по закупке услуг текущего мелкого ремонта и эксплуатационного содержания дорог Киевской области.

По результатам указанных закупок заключено пять договоров с ГП "Киевское областное дорожное управление" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" на общую сумму почти 720 млн грн.

Также в октябре в 2015 году было проведено две процедуры открытых торгов по закупке услуг по текущему мелкому ремонту и эксплуатационного содержания автомобильных дорог Киевской области, по результатам которых были заключены два договора с ООО "Автомагистраль" на общую сумму более 88 млн. грн.

Кроме этого, Служба автомобильных дорог в Киевской области заключила договор с ООО "Дорстрой монтаж" по предоставлению услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог на сумму более 2 млн грн.

Однако, вместо выполнения качественного ремонта дорог, по убеждению следователей, указанные предприятия разворовывали бюджетные средства.

"В свою очередь, должностные лица Службы автомобильных дорог в Киевской области, вступив в преступный сговор с должностными лицами ГП "Киевское областное дорожное управление" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", а также должностными лицами ЧП "Автомагистраль и ООО" Дорстрой монтаж ЛИЦО_3 "осуществляют хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, а именно: составляются акты выполненных приема строительных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных строительных работ формы КБ-3, в которых указываются объемы проведенных работ, значительно превышают реальные объемы. Такие действия приводят к излишнему перечисления бюджетных средств за работы, которые не были выполнены и нанесении ущерба государству в особо крупных размерах", - отметили следователи.

Напомним, по данным СМИ, компания "Автомагистраль", которая принадлежит бывшему руководителю Службы автомобильных дорог в Киевской области Николаю Скоростецкий, за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн .

Несмотря на то, что компания "Автомагистраль" является фигурантом сразу нескольких уголовных производств, она продолжает активно участвовать в тендерах на ремонт дорог.

Так, недавно "Автомагистраль" выиграла 5 тендеров Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета (Житомирська обл) на общую сумму почти 5 млн грн. При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов .

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