Нацполіція та Microsoft домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки

Укладання угоди стало результатом зустрічі заступника Голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва та генерального директора “Майкрософт Україна” Надії Васильєвої.

Під час зустрічі, яка відбулась сьогодні, 22 листопада, її учасники обговорили питання співпраці у галузі інформаційних технологій, інформаційної та кібербезпеки. Заступник Голови та представник компанії-виробника програмного забезпечення також говорили про створення та модернізацію інформаційної інфраструктури, забезпечення автоматизації, прозорості та контрольованості внутрішніх процесів.

Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективу розвитку взаємовідносин між Нацполіцією і компанією-виробником програмного забезпечення. Зокрема, йдеться про формування за допомогою “Майкрософт-Україна” своєрідного “ядра” з числа працівників Національної поліції, які відповідатимуть за забезпечення інформаційної та кібербезпеки відомства.

Нагадаємо, Порошенко відзначив важливість співпраці зі США у сфері кібербезпеки.