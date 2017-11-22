Нацполиция и Microsoft договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Заключение соглашения стало результатом встречи заместителя Председателя Национальной полиции Украины Константина Бушуева и генерального директора «Майкрософт Украина» Надежды Васильевой.

Во время встречи, которая состоялась сегодня, 22 ноября, ее участники обсудили вопросы сотрудничества в области информационных технологий, информационной и кибербезопасности. Заместитель Председателя и представитель компании-производителя программного обеспечения также говорили о создании и модернизации информационной инфраструктуры, обеспечения автоматизации, прозрачности и контролируемости внутренних процессов.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективу развития взаимоотношений между Нацполициею и компанией-производителем программного обеспечения. В частности, речь идет о формировании с помощью "Майкрософт-Украина" своеобразного "ядра" из числа работников Национальной полиции, отвечающих за обеспечение информационной и кибербезопасности ведомства.

Напомним, Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности.