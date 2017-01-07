Нацполіція повідомила про критичний рівень аварійності у п'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Національна поліція України повідомила про критичний рівень аварійності у п'яти областях станом на 20:00 - Хмельницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій та Луганській. Про це свідчать оприлюднені поліцією дані, передає УНН.
Також, за даними поліції, високий рівень аварійності - на автодорогах Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на 19:00 суботи рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.