Нацполіція повідомила про критичний рівень аварійності у п'яти областях

Також, за даними поліції, високий рівень аварійності - на автодорогах Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на 19:00 суботи рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.