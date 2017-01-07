Нацполиция сообщила о критическом уровне аварийности в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Национальная полиция Украина сообщила о критическом уровне аварийности в пяти областях по состоянию на 20:00 - Хмельницкой, Кировоградской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Об этом свидетельствуют обнародованные полицией данные, передает УНН.
Также, по данным полиции, высокий уровень аварийности - на автодорогах Тернопольской, Ровенской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Напомним, по данным ГосЧС, по состоянию на 19:00 субботы движение транспорта ограничено в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.