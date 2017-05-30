Нацполіція отримала 95 нових електромобілів - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив 95 електромобілів для Національної поліції у Київській області, які були отримані за рахунок кіотських квот. Про це він повідомив на відкритті сервісного центру МВС у Білій Церкві, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми тут ще й тому, що зареєстрували нові автомобілі для Нацполіції. Це перші електромобілі Mitsubishi Outlander, які ми отримали від корпорації Mitsubishi. Ми отримали їх за рахунок кіотських квот для українського уряду. За моїм проханням президент корпорації надав спеціальну знижку 13% на ці автомобілі, в результаті чого Нацполіція отримає 95 автомобілів додатково. Сьогодні ці автомобілі заступають на службу в Нацполіцію Київської області”, — повідомив А.Аваков.
Він також зауважив, що від впровадження 600 автомобілів-електромобілів буде зекономлено з бюджету 300 млн грн на пальному.
Нагадаємо, найбільше електрокарів їздять дорогами Києва, Одещини і Харківщини.
З початку 2016 року в Україні зареєстровано понад 2,2 тис. електрокарів.
Їх обслуговують близько 400 пристроїв для зарядки.
За словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, мережі АЗК, що надають послуги та товари для обслуговування авто, повинні бути до розвитку ринку електромобілів.
Тому, в 2017 році WOG планує обладнати зарядками для електрокарів до 300 автозаправних комплексів.
На сьогодні в мережі WOG вже налічується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.