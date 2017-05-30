Нацполіція отримала 95 нових електромобілів - А.Аваков

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29795 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 74895 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 84376 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 78377 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 105668 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75320 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84793 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96507 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88297 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 193709 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
79%
Популярнi новини

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 14027 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 14253 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 20636 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 5984 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 9592 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 84377 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 193710 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 347005 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 282042 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16728 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15220 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 78377 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22346 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27369 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Нацполіція отримала 95 нових електромобілів - А.Аваков

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив 95 електромобілів для Національної поліції у Київській області, які були отримані за рахунок кіотських квот. Про це він повідомив на відкритті сервісного центру МВС у Білій Церкві, передає кореспондент УНН.

Нацполіція отримала 95 нових електромобілів - А.Аваков

“Сьогодні ми тут ще й тому, що зареєстрували нові автомобілі для Нацполіції. Це перші електромобілі Mitsubishi Outlander, які ми отримали від корпорації Mitsubishi. Ми отримали їх за рахунок кіотських квот для українського уряду. За моїм проханням президент корпорації надав спеціальну знижку 13% на ці автомобілі, в результаті чого Нацполіція отримає 95 автомобілів додатково. Сьогодні ці автомобілі заступають на службу в Нацполіцію Київської області”, — повідомив А.Аваков.

Він також зауважив, що від впровадження 600 автомобілів-електромобілів буде зекономлено з бюджету 300 млн грн на пальному.

Нагадаємо, найбільше електрокарів їздять дорогами Києва, Одещини і Харківщини.

З початку 2016 року в Україні зареєстровано понад 2,2 тис. електрокарів.

Їх обслуговують близько 400 пристроїв для зарядки.

За словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, мережі АЗК, що надають послуги та товари для обслуговування авто, повинні бути до розвитку ринку електромобілів.

Тому, в 2017 році WOG планує обладнати зарядками для електрокарів до 300 автозаправних комплексів.

На сьогодні в мережі WOG вже налічується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34