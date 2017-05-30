Нацполіція отримала 95 нових електромобілів - А.Аваков

КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив 95 електромобілів для Національної поліції у Київській області, які були отримані за рахунок кіотських квот. Про це він повідомив на відкритті сервісного центру МВС у Білій Церкві, передає кореспондент УНН.