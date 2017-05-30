Нацполиция получила 95 новых электромобилей - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков представил 95 электромобилей для Национальной полиции в Киевской области, которые были получены за счет киотских квот. Об этом он сообщил на открытии сервисного центра МВД в Белой Церкви, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы здесь еще и потому, что зарегистрировали новые автомобили для Нацполиции. Это первые электромобили Mitsubishi Outlander, которые мы получили от корпорации Mitsubishi. Мы получили их за счет киотских квот для украинского правительства. По моей просьбе президент корпорации предоставил специальную скидку 13% на эти автомобили, в результате чего Нацполиция получит 95 автомобилей дополнительно. Сегодня эти автомобили заступают на службу в Нацполицию Киевской области”, — сообщил А.Аваков.
Он также отметил, что от внедрения 600 автомобилей-электромобилей будет сэкономлено из бюджета 300 млн грн на топливе.
Напомним, больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской области.
С начала 2016 года в Украине зарегистрировано более 2,2 тыс. электрокаров.
Их обслуживают около 400 устройств для зарядки.
По словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, сети АЗК, предоставляющих услуги и товары для обслуживания авто, должны быть к развитию рынка электромобилей.
Поэтому, в 2017 году WOG планирует оборудовать зарядками для электрокаров до 300 автозаправочных комплексов.
На сегодня в сети WOG уже насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядки.