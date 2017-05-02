Нацполіція: Міжнародний день солідарності трудящих в Україні пройшов спокійно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні відбулося понад 90 масових заходів. Серйозних порушень публічної безпеки і порядку не зафіксовано, за одним фактом відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України.
Зазначається, що 1 травня 2017 року у 18 регіонах держави відбувся 91 масовий захід з нагоди відзначення Міжнародного дня солідарності трудящих. Участь у них узяли понад 19,1 тисяч осіб. Найбільш багатолюдними були заходи у Херсонській області (6 тисяч осіб) та м. Києві (3,5 тисячі осіб).
Публічну безпеку і порядок під час відзначення Міжнародного дня солідарності трудящих в Україні забезпечували понад 4,9 тисяч правоохоронців: 3,5 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України.
"В цілому масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку. Завдяки вчасному втручанню поліцейських вдалося не допустити конфліктів між учасниками масових акцій у Вінниці та Харкові", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, столична поліція не зафіксувала порушень під час першотравневих акцій.