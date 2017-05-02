Нацполиция Международный день солидарности трудящихся в Украине прошел спокойно

Отмечается, что 1 мая 2017 в 18 регионах государства состоялся 91 массовое мероприятие по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Участие в них приняли более 19 100 человек. Наиболее многолюдными были мероприятия в Херсонской области (6000 человек) и г.. Киеве (3,5 тысячи человек).

Публичную безопасность и порядок во время празднования Международного дня солидарности трудящихся в Украине обеспечивали более 4900 правоохранителей 3,5 тысячи полицейских и более 1400 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"В целом массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка. Благодаря своевременному вмешательству полицейских удалось не допустить конфликтов между участниками массовых акций в Виннице и Харькове", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, столичная полиция не зафиксировала нарушений во время первомайских акций.