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Нацкорпус не виключає пікетів під НАБУ через справу "Укроборонпрому"

Нацкорпус не виключає пікетів під НАБУ через справу "Укроборонпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Національний корпус не виключає проведення пікетів під стінами Національного антикорупційного бюро України через справу "Укроборонпрому". Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Національного корпусу.

"Варто чекати наших візитів до інших фігурантів справи і до інших органів державної влади, які мають забезпечувати законність та охорону порядку та справедливість в Україні. Зокрема не виключено, що НАБУ буде приділена своя порція уваги", - зазначили в прес-службі.

При цьому в Нацкорпусі наголосили, що не дозволять замовчувати цю справу і міняти порядок денний в медійному полі для відвернення уваги від корупціонерів.

"Тому ми будемо цей градус підтримувати", - зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що НАБУ отримало матеріали кримінального провадження щодо схем із фіктивною закупівлею деталей для виробництва української зброї ще у 2017 році.

"На початку 2017 року в ході санкціонованих судом обшуків у причетних до функціонування підприємства ТзОВ "Оптимумспецдеталь" були вилучені докази, які вказують на можливість розкрадання коштів в особливо великому розмірі. У тому ж році у вилучених документах вбачалась також можливість певного впливу цих ділків на працівників НАБУ. У зв’язку із цим частину з вилучених документів – приблизно 80 аркушів – ми того ж року передали НАБУ, яке ще раніше за нас, з початку 2016 року, розслідувало діяльність цієї структури", – зазначив Генпрокурор.

Також Луценко наголосив, що журналістське розслідування з’явилося тоді, коли всі збитки вже були підраховані, а саме розслідування ГПУ було на фініші, тож на думку Генпрокурора, сенсації в цьому немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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