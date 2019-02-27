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Нацкорпус не исключает пикетов под НАБУ за дела "Укроборонпрома"

Нацкорпус не исключает пикетов под НАБУ за дела "Укроборонпрома"

Киев  •  УНН

 • 14244 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальный корпус не исключает проведения пикетов под стенами Национального антикоррупционного бюро Украины из-за дела "Укроборонпрома". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национального корпуса.

"Стоит ожидать наших визитов к другим фигурантом дела и в другие органы государственной власти, которые должны обеспечивать законность и охрану порядка и справедливости в Украине. В частности, не исключено, что НАБУ будет уделено своя порция внимания", - отметили в пресс-службе.

При этом в Нацкорпуси отметили, что не позволят замалчивать это дело и менять повестку дня в медийном поле для отвлечения внимания от коррупционеров.

"Поэтому мы будем этот градус поддерживать", - отметили в организации.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что НАБУ получило материалы уголовного производства в отношении схем с фиктивной закупкой деталей для производства украинского оружия еще в 2017 году.

"В начале 2017 года в ходе санкционированных судом обысков в причастных к функционированию предприятия ООО "Оптимумспецдеталь" были изъяты доказательства, указывающие на возможность хищения средств в особо крупном размере. В том же году в изъятых документах усматривалась также возможность определенного влияния этих дельцов на работников НАБУ. В связи с этим часть из изъятых документов - примерно 80 листов - мы того же года передали НАБУ, которое еще раньше нас, с начала 2016 года, расследовало деятельность этой структуры", - отметил Генпрокурор.

Также Луценко отметил, что журналистское расследование появилось тогда, когда все убытки уже были подсчитаны, а само расследование ГПУ было на финише, и по мнению Генпрокурора, сенсации в этом нет.

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