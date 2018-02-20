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Нацкомфінпослуг та Нацкомісія з цінних паперів готові виступати регуляторами криптовалют - депутат

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Відбулося засідання робочої групи щодо законодавчого забезпечення ринку криптовалют в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Рибалка, передає УНН.

"Взяли участь представники НБУ, Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингу, автори законопроектів "Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" (7183-1) і "Про ринок криптовалют" (7183), учасники ринку та експерти.

Представники державних органів вважають, що потрібно не поспішати, а додатково вивчити це питання. Ми ж переконані: треба гарно попрацювати разом, аби не просто вивчити, а й ухвалити якісний закон", - написав він.

За словами С.Рибалки, Нацкомфінпослуг та Національна комісія з цінних паперів готові виступати як регулятори ринку криптовалют.

"Дискусія досі триває навколо суті криптовалют та, зрештою, їх юридичного визначення, а також - щодо оподаткування", - додав він.

Нагадаємо, напередодні С.Рибалка зареєстрував у ВРУ законопроект "Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" (7183-1). Та документ радикала ущент розкритикували одразу й у Bitcoin Foundation, і в НБУ і у Верховній Раді. Експерти ж назвали законодавчу ініціативу радикала "аферою та популізмом". 

Ба більше, до авторського колективу проекту закону С.Рибалка включив свою подругу Анастасію Байбородіну, яка не має профільної освіти. Його колеги по фракції такий вчинок депутата не зрозуміли та нагадали С.Рибалці, що протягувати "подруг до списків законотворців" щонайменше неетично

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