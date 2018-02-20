Нацкомфинуслуг и Нацкомиссия по ценным бумагам готовы выступать регуляторами криптовалют - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Состоялось заседание рабочей группы по законодательному обеспечению рынка криптовалют в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Рыбалка, передает УНН.
"Приняли участие представители НБУ, Нацкомфинуслуг, Госфинмониторинга, авторы законопроектов "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) и "О рынке криптовалют" (7183), участники рынка и эксперты.
Представители государственных органов считают, что нужно не спешить, а дополнительно изучить этот вопрос. Мы же убеждены: надо хорошо поработать вместе, чтобы не просто изучить, но и принять качественный закон", - написал он.
По словам С.Рыбалки, Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам готовы выступать как регуляторы рынка криптовалют.
"Дискуссия еще продолжается вокруг сути криптовалют и, наконец, их юридического определения, а также - о налогообложении", - добавил он.
Напомним, накануне С.Рыбалка зарегистрировал в ВРУ законопроект "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1). И документ радикала полностью раскритиковали сразу и в Bitcoin Foundation, и в НБУ и в Верховной Раде. Эксперты же назвали законодательную инициативу радикала "аферой и популизмом".
Более того, в авторский коллектив проекта закона С.Рыбалка включил свою подругу Анастасию Байбородину, которая не имеет профильного образования. Его коллеги по фракции такой поступок депутата не поняли и напомнили С.Рибалке, что протягивать "подруг в списки законодателей" по меньшей мере неэтично.