Національний рекорд України: одночасно 250 артистів цирку на арені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Національному цирку України був встановлений новий рекорд для "Книги рекордів України" із внесенням нового досягнення до Національного реєстру рекордів держави, повідомляє кореспондент УНН.
Рекорд полягав у найбільшій кількості артистів цирку на арені
Цей флешмоб був проведений за участю 250-ти майбутніх зірок циркового мистецтва України, які одночасно продемонстрували глядачам свої таланти на манежі цирку діаметром 13 метрів.
Нагадаємо, на площі Народній в Ужгороді був проведений IV обласний фестиваль-конкурс “Воскресни, писанко!”, у рамках якого було встановлено Національний рекорд України.