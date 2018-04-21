Национальный рекорд Украины: одновременно 250 артистов цирка на арене

Рекорд заключался в большом количестве артистов цирка на арене

Этот флешмоб был проведен с участием 250-ти будущих звезд циркового искусства Украины, которые одновременно продемонстрировали зрителям свои таланты на манеже цирка диаметром 13 метров.

Напомним, на площади Народной в Ужгороде был проведен IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины.