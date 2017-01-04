Національний пантеон має поєднувати пам'ять про Героїв Визвольних Змагань та героїв АТО - В.Кириленко

“Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення Національного Пантеону. Треба повернути в Україну Петлюру,Бандеру,Коновальця... Однак, майбутній Національний Пантеон має обов’язково поєднати у собі Пам’ять про Героїв Визвольних Змагань та наших сучасників-Героїв АТО”, — зазначив В.Кириленко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на необхідності створення в столиці українського пантеону.

Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення Національного Пантеону.Треба повернути в Україну Петлюру,Бандеру,Коновальця

Однак, майбутній Національний Пантеон має обов'язково поєднати у собі Пам'ять про Героїв Визвольних Змагань та наших сучасників-Героїв АТО.