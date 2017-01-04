Национальный пантеон должен сочетать память о Героях Освободительной Борьбы и Героях АТО - В.Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Будущий Национальный пантеон должен сочетать в себе память о Героях Освободительной Борьбы и современниках-Героях антитеррористической операции. О на своей странице в Тwitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает УНН.
"Печальная история с Олесем снова ставит в повестку дня создание Национального Пантеона. Нужно вернуть в Украину Петлюру, Бандеру, Коновальца... Однако, будущий Национальный Пантеон должен обязательно сочетать в себе Память о Героях Освободительной Борьбы и наших современниках-Героях АТО", - отметил В.Кириленко.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость создания в столице украинского Пантеона.
Печальная история с Олесем снова ставит в повестку дня создание Национального Пантеона.Нужно вернуть в Украину Петлюру, Бандеру, Коновальца.- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 января 2017 г.
Однако, будущий Национальный Пантеон должен обязательно сочетать в себе Память о Героях Освободительной Борьбы и наших современниках-Героях АТО.- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 января 2017 г.