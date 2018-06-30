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Національний банк запровадить плату за видачу розмінних монет

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Національний банк запроваджує плату за видачу розмінних монет номіналом 10 і 50 копійок. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову Національного банку України.

Згідно документу, тариф за видачу монет номіналом 10 копійок складатиме 20 гривень за тисячу штук, номіналом 50 копійок — 35 гривень за тисячу монет. Водночас видача монетам номіналами 1,2,5 і 25 копійок залишається безкоштовною.

На сьогодні видача будь-яких монет здійснюється безкоштовно.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні перебуває в обігу близько 7 млн штук монет номіналом 1 і 2 гривні. Про це сьогодні сказав під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.

Українські Національні Новини

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