Національний банк запровадить плату за видачу розмінних монет

Згідно документу, тариф за видачу монет номіналом 10 копійок складатиме 20 гривень за тисячу штук, номіналом 50 копійок — 35 гривень за тисячу монет. Водночас видача монетам номіналами 1,2,5 і 25 копійок залишається безкоштовною.

На сьогодні видача будь-яких монет здійснюється безкоштовно.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні перебуває в обігу близько 7 млн штук монет номіналом 1 і 2 гривні. Про це сьогодні сказав під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.