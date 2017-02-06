Національна збірна з хокею провела відкрите тренування перед Єврочеленджем-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Напередодні турніру Euro Ice Hockey Challange у Польщі національна збірна команда України з хокею провела відкрите тренування у Броварах, передає кореспондент УНН.
“Ice Hockey Challange, який буде відбуватися буквально через декілька днів, передбачатиме три гри нашої збірної, в тому числі одну гру з прямими конкурентами, які виступатимуть на чемпіонаті, з поляками. А також ігри з італійцями і словенами. За результатами ми зможемо оцінити ступінь готовності збірної виконувати високі завдання. Ми тримаємо кулаки і вболіваємо”, - розповів віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, який виступає головою оргкомітету чемпіонату світу з хокею.
Українські хокеїсти зіграють проти збірних Польщі, Італії та Словаччини.
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“З Польщею вже є визначена тактика, як проти них грати, тому особливих проблем з ними не буде”, – розповів воротар національної збірної 21-літній Едуард Захарченко.
Єврочелендж, у якому візьмуть участь українські спортсмени під керівництвом головного тренера Національної збірної команди України з хокею Олександра Савицького, стане своєрідною підготовкою хокеїстів перед Чемпіонатом світу з хокею, який проводитиметься з 22 по 28 квітня у столичному Палаці спорту.
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Зазначимо, під час проведення Чемпіонату світу з хокею, який відбудеться 22-28 квітня 2017 року, очікується щонайменше 3 тис. іноземних вболівальників.