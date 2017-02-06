Национальная сборная по хоккею провела открытую тренировку перед Еврочелленджем-2017

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 11743 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 53618 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 118319 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 124059 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 134364 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151646 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162512 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124823 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139364 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190086 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.7м/с
51%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11500 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 13375 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11523 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13905 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 5706 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 11743 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196812 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251861 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 453386 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 405321 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30433 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29885 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44398 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66540 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73641 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Национальная сборная по хоккею провела открытую тренировку перед Еврочелленджем-2017

Киев • УНН

 • 11572 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Накануне турнира Euro Ice Hockey Challange в Польше национальная сборная команда Украины по хоккею провела открытую тренировку в Броварах, передает корреспондент УНН.

Национальная сборная по хоккею провела открытую тренировку перед Еврочелленджем-2017

"Ice Hockey Challange, который будет происходить буквально через несколько дней, будет предусматривать три игры нашей сборной, в том числе одну игру с прямыми конкурентами, которые выступят на чемпионате, с поляками. А также игры с итальянцами и словенами. По результатам мы сможем оценить степень готовности сборной выполнять высокие задачи. Мы держим кулаки и болеем", - рассказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, выступающий председателем оргкомитета чемпионата мира по хоккею.

Украинские хоккеисты сыграют против сборных Польши, Италии и Словакии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На замерзшем озере в Канаде устроили игру в хоккей

"С Польшей уже есть определенная тактика, как против них играть, поэтому особых проблем с ними не будет", - рассказал вратарь национальной сборной 21-летний Эдуард Захарченко.

Еврочеллендж, в котором примут участие украинские спортсмены под руководством главного тренера Национальной сборной команды Украины по хоккею Александра Савицкого, станет своеобразной подготовкой хоккеистов перед Чемпионатом мира по хоккею, который будет проводиться с 22 по 28 апреля в столичном Дворце спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве презентовали логотип и талисман Чемпионата мира по хоккею

Отметим, во время проведения Чемпионата мира по хоккею, который состоится 22-28 апреля 2017 г., ожидается не менее 3 тыс. иностранных болельщиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортМультимедиа
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14