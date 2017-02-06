Национальная сборная по хоккею провела открытую тренировку перед Еврочелленджем-2017

"Ice Hockey Challange, который будет происходить буквально через несколько дней, будет предусматривать три игры нашей сборной, в том числе одну игру с прямыми конкурентами, которые выступят на чемпионате, с поляками. А также игры с итальянцами и словенами. По результатам мы сможем оценить степень готовности сборной выполнять высокие задачи. Мы держим кулаки и болеем", - рассказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, выступающий председателем оргкомитета чемпионата мира по хоккею.

Украинские хоккеисты сыграют против сборных Польши, Италии и Словакии.

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"С Польшей уже есть определенная тактика, как против них играть, поэтому особых проблем с ними не будет", - рассказал вратарь национальной сборной 21-летний Эдуард Захарченко.

Еврочеллендж, в котором примут участие украинские спортсмены под руководством главного тренера Национальной сборной команды Украины по хоккею Александра Савицкого, станет своеобразной подготовкой хоккеистов перед Чемпионатом мира по хоккею, который будет проводиться с 22 по 28 апреля в столичном Дворце спорта.

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Отметим, во время проведения Чемпионата мира по хоккею, который состоится 22-28 апреля 2017 г., ожидается не менее 3 тыс. иностранных болельщиков.