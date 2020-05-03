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Національна кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможців

Київ • УНН

 • 17633 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У неділю були оголошені переможці національної кінопремії "Золота Дзиґа 2020". Захід транслювали онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію.

Національна кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможців

Лауреатів цьогорічної кінопремії нагороджували у 22 номінаціях, зокрема двох нових — Найкращі візуальні ефекти та Відкриття року.

Ведучіми заходу були Дар’я Трегубова та Тимур Мірошниченко. Всього на премії "Золота Дзиґа" цьогоріч розглядали 88 повнометражних та короткометражних стрічок.

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Пропонуємо вам лауреатів цьогорічної премії:

  • Найкращий фільм — “Мої думки тихі”, режисер Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая
  • Найкращий документальний фільм — “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”, режисер Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм — “У нашій синагозі”, режисер Іван Орленко.
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм — “Кохання”, режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій Границя
  • Найкраща режисерська робота — Наріман Алієв, “Додому”
  • Найкраща жіноча роль — Ірма Вітовська, “Мої думки тихі”
  • Найкраща чоловіча роль — Ахтем Сеітаблаєв, “Додому”
  • Найкраща жіноча роль другого плану — Наталя Сумська, “Чорний ворон”
  • Найкраща чоловіча роль другого плану — Віктор Жданов, “Вулкан”

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  • Найкраща операторська робота — Вадим Ільков, “Вулкан”
  • Найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, “Захар Беркут”
  • Найкращий сценарій — Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко, “Мої думки тихі”
  • Найкраща пісня — “Мавка-Русалка”, фрік-кабаре Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
  • Найкраща музика — Тимур Полянський, Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
  • Найкращий звук — Борис Петер, “Вулкан”
  • Найкращий монтаж — Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов, “Фокстер і Макс”
  • Найкращий грим — Алла Леонова, фільм “Захар Беркут”
  • Найкращий дизайн костюмів — Антоніна Белінська, фільм “Захар Беркут”

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  • Найкращі візуальні ефекти — Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко, “Фокстер і Макс”
  • Відкриття року — Антоніо Лукіч, “Мої думки тихі”
  • Премія глядацьких симпатій — “Крути 1918”, режисер Олексій Шапарєв, продюсер Андрій Корнієнко
  • Почесна нагорода “За внесок у розвиток українського кінематографа” — народна артистка України Ада Роговцева.

Нагадаємо, в Україні стартувала національна премія для найкращих мам.

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