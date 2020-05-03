Національна кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У неділю були оголошені переможці національної кінопремії "Золота Дзиґа 2020". Захід транслювали онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію.
Лауреатів цьогорічної кінопремії нагороджували у 22 номінаціях, зокрема двох нових — Найкращі візуальні ефекти та Відкриття року.
Ведучіми заходу були Дар’я Трегубова та Тимур Мірошниченко. Всього на премії "Золота Дзиґа" цьогоріч розглядали 88 повнометражних та короткометражних стрічок.
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Пропонуємо вам лауреатів цьогорічної премії:
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- Найкращий фільм — “Мої думки тихі”, режисер Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая
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- Найкращий документальний фільм — “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”, режисер Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн
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- Найкращий короткометражний ігровий фільм — “У нашій синагозі”, режисер Іван Орленко.
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- Найкращий короткометражний анімаційний фільм — “Кохання”, режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій Границя
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- Найкраща режисерська робота — Наріман Алієв, “Додому”
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- Найкраща жіноча роль — Ірма Вітовська, “Мої думки тихі”
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- Найкраща чоловіча роль — Ахтем Сеітаблаєв, “Додому”
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- Найкраща жіноча роль другого плану — Наталя Сумська, “Чорний ворон”
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- Найкраща чоловіча роль другого плану — Віктор Жданов, “Вулкан”
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- Найкраща операторська робота — Вадим Ільков, “Вулкан”
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- Найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, “Захар Беркут”
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- Найкращий сценарій — Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко, “Мої думки тихі”
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- Найкраща пісня — “Мавка-Русалка”, фрік-кабаре Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
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- Найкраща музика — Тимур Полянський, Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
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- Найкращий звук — Борис Петер, “Вулкан”
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- Найкращий монтаж — Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов, “Фокстер і Макс”
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- Найкращий грим — Алла Леонова, фільм “Захар Беркут”
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- Найкращий дизайн костюмів — Антоніна Белінська, фільм “Захар Беркут”
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- Найкращі візуальні ефекти — Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко, “Фокстер і Макс”
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- Відкриття року — Антоніо Лукіч, “Мої думки тихі”
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- Премія глядацьких симпатій — “Крути 1918”, режисер Олексій Шапарєв, продюсер Андрій Корнієнко
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- Почесна нагорода “За внесок у розвиток українського кінематографа” — народна артистка України Ада Роговцева.
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Нагадаємо, в Україні стартувала національна премія для найкращих мам.