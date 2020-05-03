Національна кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможців

Лауреатів цьогорічної кінопремії нагороджували у 22 номінаціях, зокрема двох нових — Найкращі візуальні ефекти та Відкриття року.

Ведучіми заходу були Дар’я Трегубова та Тимур Мірошниченко. Всього на премії "Золота Дзиґа" цьогоріч розглядали 88 повнометражних та короткометражних стрічок.

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Пропонуємо вам лауреатів цьогорічної премії:



Найкращий фільм — “Мої думки тихі”, режисер Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая

— “Мої думки тихі”, режисер Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая

Найкращий документальний фільм — “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”, режисер Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн

— “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”, режисер Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн

Найкращий короткометражний ігровий фільм — “У нашій синагозі”, режисер Іван Орленко.

— “У нашій синагозі”, режисер Іван Орленко.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — “Кохання”, режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій Границя

— “Кохання”, режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій Границя

Найкраща режисерська робота — Наріман Алієв, “Додому”

— Наріман Алієв, “Додому”

Найкраща жіноча роль — Ірма Вітовська, “Мої думки тихі”

— Ірма Вітовська, “Мої думки тихі”

Найкраща чоловіча роль — Ахтем Сеітаблаєв, “Додому”

— Ахтем Сеітаблаєв, “Додому”

Найкраща жіноча роль другого плану — Наталя Сумська, “Чорний ворон”

— Наталя Сумська, “Чорний ворон”

Найкраща чоловіча роль другого плану — Віктор Жданов, “Вулкан”

— Віктор Жданов, “Вулкан”

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Найкраща операторська робота — Вадим Ільков, “Вулкан”

— Вадим Ільков, “Вулкан”

Найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, “Захар Беркут”

— Владлен Одуденко, “Захар Беркут”

Найкращий сценарій — Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко, “Мої думки тихі”

— Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко, “Мої думки тихі”

Найкраща пісня — “Мавка-Русалка”, фрік-кабаре Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”

— “Мавка-Русалка”, фрік-кабаре Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”

Найкраща музика — Тимур Полянський, Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”

— Тимур Полянський, Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”

Найкращий звук — Борис Петер, “Вулкан”

— Борис Петер, “Вулкан”

Найкращий монтаж — Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов, “Фокстер і Макс”

— Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов, “Фокстер і Макс”

Найкращий грим — Алла Леонова, фільм “Захар Беркут”

— Алла Леонова, фільм “Захар Беркут”

Найкращий дизайн костюмів — Антоніна Белінська, фільм “Захар Беркут”

— Антоніна Белінська, фільм “Захар Беркут”

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Найкращі візуальні ефекти — Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко, “Фокстер і Макс”

— Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко, “Фокстер і Макс”

Відкриття року — Антоніо Лукіч, “Мої думки тихі”

— Антоніо Лукіч, “Мої думки тихі”

Премія глядацьких симпатій — “Крути 1918”, режисер Олексій Шапарєв, продюсер Андрій Корнієнко

— “Крути 1918”, режисер Олексій Шапарєв, продюсер Андрій Корнієнко

Почесна нагорода “За внесок у розвиток українського кінематографа” — народна артистка України Ада Роговцева.

— народна артистка України Ада Роговцева.

Нагадаємо, в Україні стартувала національна премія для найкращих мам.