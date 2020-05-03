Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" объявила победителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В воскресенье были объявлены победители национальной кинопремии "Золота Дзиґа 2020". Мероприятие транслировали онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию.
Лауреатов нынешней кинопремии награждали в 22 номинациях, в том числе двух новых — Лучшие визуальные эффекты и Открытие года.
Ведущими мероприятия были Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко. Всего на премии “Золота Дзиґа” в этом году рассматривали 88 полнометражных и короткометражных лент.
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Предлагаем вам лауреатов премии:
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- Лучший фильм — “Мои мысли тихие”, режиссер Антонио Лукич, продюсеры Дмитрий Суханов, Алла Белая
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- Лучший документальный фильм — “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго”, режиссер Надежда Парфан, продюсер Илья Гладштейн
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- Лучший короткометражный игровой фильм — “В нашей синагоге”, режиссер Иван Орленко.
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- Лучший короткометражный анимационный фильм — “Любовь”, режиссер Никита Лиськов, продюсер Андрей Граница
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- Лучшая режиссерская работа — Нариман Алиев, “Домой”
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- Лучшая женская роль — Ирма Витовская, “Мои мысли тихие”
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- Лучшая мужская роль — Ахтем Сеитаблаев, “Домой”
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- Лучшая женская роль второго плана — Наталья Сумская, “Черный ворон”
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- Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Жданов, “Вулкан”
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- Лучшая операторская работа — Вадим Ильков, “Вулкан”
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- Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко, “Захар Беркут”
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- Лучший сценарий — Антонио Лукич, Валерия Кальченко, “Мои мысли тихие”
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- Лучшая песня — “М-Русалка”, фрик-кабаре Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
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- Лучшая музыка — Тимур Полянский, Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
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- Лучший звук — Борис Петер, “Вулкан”
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- Лучший монтаж — Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов, “Фокстер и Макс”
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- Лучший грим — Алла Леонова, фильм “Захар Беркут”
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- Лучший дизайн костюмов — Антонина Белинская, фильм “Захар Беркут”
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- Лучшие визуальные эффекты — Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко, “Фокстер и Макс”
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- Открытие года — Антонио Лукич, “Мои мысли тихие”
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- Премия зрительских симпатий — “Круты 1918”, режиссер Алексей Шапарев, продюсер Андрей Корниенко
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- Почетная награда “За вклад в развитие украинского кинематографа” — народная артистка Украины Ада Роговцева.
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Напомним, в Украине стартовала национальная премия для лучших мам.