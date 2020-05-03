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Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" объявила победителей

Киев • УНН

 • 17633 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В воскресенье были объявлены победители национальной кинопремии "Золота Дзиґа 2020". Мероприятие транслировали онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию.

Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" объявила победителей

Лауреатов нынешней кинопремии награждали в 22 номинациях, в том числе двух новых — Лучшие визуальные эффекты и Открытие года.

Ведущими мероприятия были Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко. Всего на премии “Золота Дзиґа” в этом году рассматривали 88 полнометражных и короткометражных лент.

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Предлагаем вам лауреатов премии:

  • Лучший фильм — “Мои мысли тихие”, режиссер Антонио Лукич, продюсеры Дмитрий Суханов, Алла Белая
  • Лучший документальный фильм — “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго”, режиссер Надежда Парфан, продюсер Илья Гладштейн
  • Лучший короткометражный игровой фильм — “В нашей синагоге”, режиссер Иван Орленко.
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — “Любовь”, режиссер Никита Лиськов, продюсер Андрей Граница
  • Лучшая режиссерская работа — Нариман Алиев, “Домой”
  • Лучшая женская роль — Ирма Витовская, “Мои мысли тихие”
  • Лучшая мужская роль — Ахтем Сеитаблаев, “Домой”
  • Лучшая женская роль второго плана — Наталья Сумская, “Черный ворон”
  • Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Жданов, “Вулкан”

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  • Лучшая операторская работа — Вадим Ильков, “Вулкан”
  • Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко, “Захар Беркут”
  • Лучший сценарий — Антонио Лукич, Валерия Кальченко, “Мои мысли тихие”
  • Лучшая песня — “М-Русалка”, фрик-кабаре Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
  • Лучшая музыка — Тимур Полянский, Dakh Daughters, “Гуцулка Ксеня”
  • Лучший звук — Борис Петер, “Вулкан”
  • Лучший монтаж — Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов, “Фокстер и Макс”
  • Лучший грим — Алла Леонова, фильм “Захар Беркут”
  • Лучший дизайн костюмов — Антонина Белинская, фильм “Захар Беркут”

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  • Лучшие визуальные эффекты — Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко, “Фокстер и Макс”
  • Открытие года — Антонио Лукич, “Мои мысли тихие”
  • Премия зрительских симпатий — “Круты 1918”, режиссер Алексей Шапарев, продюсер Андрей Корниенко
  • Почетная награда “За вклад в развитие украинского кинематографа” — народная артистка Украины Ада Роговцева.

Напомним, в Украине стартовала национальная премия для лучших мам.

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