Націоналісти облили водою Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Представники праворадикальної організації С14 біля будівлі Окружного суду Києва облили водою лідера "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталю Вітренко. Відео нападу на Вітренко опубліковано на сторінці організації в Facebook, передає УНН.
"Комуністи, на чолі з Вітренко, прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх “безкарно” кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14. Не буде спокою Вітренко і Ко на українській землі", - підписали відео націоналісти.
Нагадаємо, 13 квітня у центрі Києва облили червоною фарбою пам’ятник радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну. Червона фарба була розлита на постаменті пам'ятника, який стоїть у Маріїнському парку в центральній частині столиці.