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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Националисты облили водой Витренко

Киев • УНН

 • 11564 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Представители праворадикальной организации С14 у здания Окружного суда Киева облили водой лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко. Видео нападения на Витренко опубликовано на странице организации в Facebook, передает УНН.

Националисты облили водой Витренко

"Коммунисты во главе с Витренко, пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14. Не будем покоя Витренко и Ко на украинской земле", - подписали видео националисты.

Напомним, 13 апреля в центре Киева облили красной краской памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Красная краска была разлита на постаменте памятника, который стоит в Мариинском парке в центральной части столицы.

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