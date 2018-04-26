Националисты облили водой Витренко

"Коммунисты во главе с Витренко, пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14. Не будем покоя Витренко и Ко на украинской земле", - подписали видео националисты.

Напомним, 13 апреля в центре Киева облили красной краской памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Красная краска была разлита на постаменте памятника, который стоит в Мариинском парке в центральной части столицы.