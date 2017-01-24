Нацгвардійцям планують присвоїти персональні номери та видати жетони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. З метою створення системи персональної ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України, які залучені до виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, народні депутати пропонують присвоїти їм індивідуальні номери та видати жетони на зразок поліцейських, передає УНН з посиланням на відповідний законопроект №5701.
“Військовослужбовці Національної гвардії України часто виконують завдання із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки пліч-о-пліч з поліцейськими. Особливо це часто буває в ході забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян.
Але при цьому військовослужбовці Національної гвардії України ніяким чином не можуть бути ідентифіковані. Даним законопроектом, на виконання вищезазначених зобов’язань, пропонується впровадити систему персональної ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України”, — йдеться у законопроекті.
Необхідність введення такої системи нардепи обґрунтовують тим, що наприклад, під час Революції Гідності “міліція, користуючись тим, що їх неможливо ідентифікувати (перебуваючи в шоломах), неодноразово припускались до невиправданих актів жорстокості до мітингарів. Однією з ключових формальних причин є неможливість встановлення конкретних злочинців, оскільки майже весь особовий склад тоді йшов у атаку або в масках, або з опущеними тонованими забралами”.
Тому, на думку нардепів, вирішення подібних питань має здійснюватися на рівні закону. Зокрема, для того, щоб кожен працівник органів забезпечення правопорядку ніс персональну відповідальність за свої дії чи бездіяльність потрібно їм присвоїти індивідуальний номер та видати жетон з читабельним зазначенням такого номера.
“Присвоєння військовослужбовцям Національної гвардії України індивідуальних номерів та видача жетонів з читабельним зазначенням такого номера. Обов’язок закріпляти жетон з індивідуальним номером в області грудей під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Запровадження персональної дисциплінарної відповідальності за порушення правил ідентифікації військовослужбовцем Національної гвардії України. Створення єдиної бази індивідуальних номерів військовослужбовців Національної гвардії України та безкоштовний доступ до такої бази в мережі Інтернет шляхом надання інформації на запит по конкретному номеру”, — йдеться у законопроекті.
Нагадаємо, А.Білецький передав А.Матіосу частину доказів про корупцію керівництва Нацгвардії.
Як повідомляв УНН, Нацгвардія попросила СБУ і військову прокуратуру перевірити заяви А.Білецького.