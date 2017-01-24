Нацгвардейцам планируют присвоить персональные номера и выдать жетоны

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины часто выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности бок о бок с полицейскими. Особенно это часто бывает в ходе обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, создающих опасность для жизни и здоровья граждан.

Но при этом военнослужащие Национальной гвардии Украины никоим образом не могут быть идентифицированы. Данным законопроектом, на выполнение вышеуказанных обязательств, предлагается внедрить систему персональной идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины ", - говорится в законопроекте.

Необходимость введения такой системы нардепы обосновывают тем, что, например, во время Революции Достоинства "милиция, пользуясь тем, что их невозможно идентифицировать (находясь в шлемах), неоднократно допускала неоправданные акты жестокости к митингующих. Одной из ключевых формальных причин является невозможность установления конкретных преступников, поскольку почти весь личный состав тогда шел в атаку или в масках, или с опущенными тонированными забралами ".

Поэтому, по мнению нардепов, решение подобных вопросов должно осуществляться на уровне закона. В частности, для того, чтобы каждый работник органов обеспечения правопорядка нес персональную ответственность за свои действия или бездействие нужно им присвоить индивидуальный номер и выдать жетон с читаемым указанием такого номера.

"Присвоение военнослужащим Национальной гвардии Украины индивидуальных номеров и выдача жетонов с читаемым указанием такого номера. Обязать закреплять жетон с личным номером в области груди во время выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Введение персональной дисциплинарной ответственности за нарушение правил идентификации военнослужащим Национальной гвардии Украины. Создание единой базы индивидуальных номеров военнослужащих Национальной гвардии Украины и бесплатный доступ к такой базе в сети Интернет путем предоставления информации на запрос по конкретному номеру ", - говорится в законопроекте.

Напомним, А.Билецкий передал А.Матиосу часть доказательств о коррупции руководства Нацгвардии.

Как сообщал УНН, Нацгвардия попросила СБУ и военную прокуратуру проверить заявления А.Билецкого .