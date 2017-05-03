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Нацгвардійці забезпечуватимуть порядок під час Євробачення у новій формі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Військовослужбовці Національної гвардії України, які забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час проведення Євробачення-2017 у Києві, отримали форму одягу нового зразка темно-синього кольору, передає УНН з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Нацгвардійці забезпечуватимуть порядок під час Євробачення у новій формі

“У рамках реформування Національної гвардії України та концептуальних змін ця форма була розроблена спеціально для частин Нацгвардії з охорони громадського порядку і дипломатичних представництв”, — розповів начальник тилу підполковник Василь Вакулюк.

Близько 300 військовослужбовців 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії, що дислокується у Києві, вийдуть на вулиці столиці у новій формі.

Окрім цього, форму нового зразка також отримали 300 гвардійців, які забезпечують охорону дипломатичних представництв та консульських установ, розміщених у столиці України.

Повідомляється , що сьогодні, 3 травня, вони вже заступили на службу у синьому.

Зазначається, що у більшості країн Європи правоохоронці носять форму темно-синього або чорного кольорів. Загальновизнано, що за таким кольором одягу можна ідентифікувати представників правоохоронних органів на вулицях міст.

Як повідомляв УНН, правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ.

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