Нацгвардейцы будут обеспечивать порядок во время Евровидения в новой форме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения Евровидения-2017 в Киеве, получили форму одежды нового образца темно-синего цвета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
“В рамках реформирования Национальной гвардии Украины и концептуальных изменений эта форма была разработана специально для частей Нацгвардии по охране общественного порядка и дипломатических представительств”, — рассказал начальник тыла подполковник Василий Вакулюк.
Около 300 военнослужащих 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, которая дислоцируется в Киеве, выйдут на улицы столицы в новой форме.
Кроме этого, форму нового образца также получили 300 гвардейцев, которые обеспечивают охрану дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных в столице Украины.
Сообщается, что сегодня, 3 мая, они уже заступили на службу в синем.
Отмечается, что в большинстве стран Европы правоохранители носят форму темно-синего или черного цветов. Общепризнанно, что за таким цветом одежды можно идентифицировать представителей правоохранительных органов на улицах городов.
Как сообщал УНН, правопорядок во время проведения песенного конкурса “Евровидение” в Киеве в мае обеспечивать 16 тыс. работников различных ведомств в структуре Министерства внутренних дел.