Нацгвардійці за рік вилучили контрабанди на понад 2,2 млн грн в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом 2016 року військовослужбовці Національної гвардії України вилучили контрабанди на суму понад 2 млн 235 тис. грн в зоні проведення АТО. Про це повідомив командувач НГУ, генерал-лейтенант Юрій Аллеров, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацгвардії.
"…йде активна боротьба із контрабандою. З початку року нацгвардійцями в зоні АТО вилучено контрабанди на суму понад 2 млн 235 тис. грн, з них близько 1 млн гривень готівкою, інше – продуктами харчування, різноманітними господарськими товарами та паливно-мастильними матеріалами", - повідомив Ю.Аллеров.
Як повідомляв УНН, нацгвардійці затримали у 2016 році близько 8 тисяч порушників громадського порядку.