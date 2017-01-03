Нацгвардійці за рік вилучили контрабанди на понад 2,2 млн грн в зоні АТО

"…йде активна боротьба із контрабандою. З початку року нацгвардійцями в зоні АТО вилучено контрабанди на суму понад 2 млн 235 тис. грн, з них близько 1 млн гривень готівкою, інше – продуктами харчування, різноманітними господарськими товарами та паливно-мастильними матеріалами", - повідомив Ю.Аллеров.

Як повідомляв УНН, нацгвардійці затримали у 2016 році близько 8 тисяч порушників громадського порядку.