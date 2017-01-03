Нацгвардейцы за год изъяли контрабанды на более чем 2,2 млн. грн в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В течение 2016 года военнослужащие Национальной гвардии Украины изъяли контрабанды на сумму более 2 млн 235 тыс. грн в зоне проведения АТО. Об этом сообщил командующий НГУ, генерал-лейтенант Юрий Аллеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"... Идет активная борьба с контрабандой. С начала года нацгвардейцами в зоне АТО изъято контрабанды на сумму более 2 млн 235 тыс. грн, из них около 1 млн гривен наличными, остальное - продуктами питания, разнообразными хозяйственными товарами и горюче-смазочными материалами", - сообщил Ю.Аллеров.
Как сообщал УНН, нацгвардейцы задержали в 2016 году около 8 тысяч нарушителей общественного порядка .