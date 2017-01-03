Нацгвардійці за 2016 рік повернули майже 433 тис. грн матеріальних цінностей

Під час охорони важливих державних об’єктів затримано 5 тис. 980 порушників, зокрема, 13 – за підозру у скоєнні злочину; 8 – за спробу проникнення на територію об’єктів, що охороняються; 5 тис. 570 осіб – за порушення пропускного режиму; 389 – за спробу крадіжки матеріальних цінностей. Завдяки професійним діям військовослужбовців з охорони ВДО державі повернуто матеріальних цінностей на суму 432 тис. 831 грн.

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Загалом, функції з охорони громадського порядку військовослужбовці виконують в усіх обласних центрах, м. Києві, містах обласного та районного підпорядкування, 40-а населених пунктах сільської місцевості, 16-и об’єктах авіаційного та залізничного транспорту. Нацгвардія залучена до охорони та оборони 31-го важливого державного об’єкту (без врахування зони АТО).

Нагадаємо, оперативний штаб для боротьби з нелегальними копачами бурштину повернеться на Рівненщину.