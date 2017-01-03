Нацгвардейцы за 2016 год вернули почти 433 тыс. грн материальных ценностей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Нацгвардейцы за 2016 год задержали 5 тыс. 980 нарушителей и вернули в ходе своих действий 432 тыс. 831 грн. Об этом во время интервью сообщил командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров, передает УНН.
Во время охраны важных государственных объектов задержаны 5 тыс. 980 нарушителей, в том числе 13 - по подозрению в совершении преступления; 8 - за попытку проникновения на территорию охраняемых объектов; 5 тыс. 570 человек - за нарушение пропускного режима; 389 - за попытку кражи материальных ценностей. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих государству возвращено материальных ценностей на сумму 432 тыс. 831 грн.
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В общем, функции по охране общественного порядка военнослужащие выполняют во всех областных центрах, г. Киев, городах областного и районного подчинения, 40-а населенных пунктах сельской местности, 16-и объектах авиационного и железнодорожного транспорта. Нацгвардия привлечена к охране и обороне 31-го важного государственного объекта (без учета зоны АТО).
Напомним, оперативный штаб для борьбы с нелегальными копателями янтаря вернется в Ровенскую область.