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Нацфонд досліджень провів конкурс наукових робіт: серед переможців 40 проектів по боротьбі з COVID-19

Нацфонд досліджень провів конкурс наукових робіт: серед переможців 40 проектів по боротьбі з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Національний фонд досліджень України провів конкурс наукових робіт, за результатами серед переможців в одній з номінацій обрано 40 проектів на тему боротьби з коронавірусом. про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

"Рішенням Наукової ради фінансування першого конкурсу щодо безпекової діяльності держави було збільшено на 21,3 млн грн за рахунок економії витрат Фонду. Серед 76 робіт – переможців конкурсу “Наука для безпеки людини та суспільства” – обрано 40 проектів на тему боротьби з пандемією COVID-19. Такі проєкти не виконуються в межах лише медичної або біологічної галузі досліджень, значна їх кількість має міждисциплінарний характер. Загальний обсяг фінансування таких досліджень, як багаторічних, становить близько 200 млн грн, і лише на 2020 рік їх бюджет передбачений близько 60 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Болгарії 40% населення вважає коронавірус біологічною зброєю, яка призначена для скорочення населення планети.

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