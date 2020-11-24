"Рішенням Наукової ради фінансування першого конкурсу щодо безпекової діяльності держави було збільшено на 21,3 млн грн за рахунок економії витрат Фонду. Серед 76 робіт – переможців конкурсу “Наука для безпеки людини та суспільства” – обрано 40 проектів на тему боротьби з пандемією COVID-19. Такі проєкти не виконуються в межах лише медичної або біологічної галузі досліджень, значна їх кількість має міждисциплінарний характер. Загальний обсяг фінансування таких досліджень, як багаторічних, становить близько 200 млн грн, і лише на 2020 рік їх бюджет передбачений близько 60 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Болгарії 40% населення вважає коронавірус біологічною зброєю, яка призначена для скорочення населення планети.