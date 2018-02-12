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Нацбанк збирається купити на аукціоні до 100 млн доларів

Нацбанк збирається купити на аукціоні до 100 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національний банк України планує купити на аукціоні близько 100 млн доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.

“Сьогодні, 12 лютого 2018 року, оголошено про проведення валютного аукціону з купівлі Національним банком України іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 100 млн дол. США”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня НБУ провів три валютні аукціони, де купив загалом 155,2 млн доларів.

Раніше повідомлялось, Нацбанк України може скасувати вимогу обов’язкового продажу валютної виручки вже цього року.

Українські Національні Новини

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