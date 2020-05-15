Нацбанк запровадив електронну ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків

Так, це передбачає: замість паперової форми ліцензія на переказ коштів стає електронною; унесення відповідного облікового запису до Реєстру стає фактом видачі заявнику ліцензії на переказ коштів. Заявник, за необхідності, в будь-який час зможе отримати витяг із Реєстру в паперовій формі; у зв’язку з переходом на електронну форму видачі ліцензії скасовуються послуги з переоформлення ліцензії на переказ коштів та видачі її дубліката.

В НБУ додають, що раніше отримані “паперові” ліцензії залишаються чинними, вони не потребують заміни, строк їх дії не обмежується. Відомості про існуючих учасників ринку автоматично включені до реєстру, тож за потреби, вони завжди можуть безкоштовно отримати витяг із нового електронного реєстру.

“Також знижено документальне навантаження на учасників ринку платіжних послуг. У низці випадків у разі змін небанківська установа більше не повинна подавати до Національного банку для узгодження оновлену інформаційну довідку щодо умов та порядку надання послуг із переказу коштів”, — йдеться у повідомленні.

Раніше УНН писав, що Нацбанк може знов знизити облікову ставку в цьому році.