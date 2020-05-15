Нацбанк ввел электронную лицензию на перевод средств без открытия счетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Национальный банк вводит электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Так, это предусматривает: вместо бумажной формы лицензия на перевод средств становится электронной; внесения соответствующей учетной записи в Реестр становится фактом выдачи заявителю лицензии на перевод средств. Заявитель при необходимости в любое время сможет получить выписку из Реестра в бумажной форме; в связи с переходом на электронную форму выдачи лицензии отменяются услуги по переоформлению лицензии на перевод средств и выдачи ее дубликата.
В НБУ добавляют, что ранее полученные “бумажные” лицензии остаются в силе, они не требуют замены, срок их действия не ограничивается. Сведения о существующих участниках рынка автоматически включены в реестр, поэтому при необходимости они всегда могут бесплатно получить выписку из нового электронного реестра.
“Также снижена документальное нагрузки на участников рынка платежных услуг. В ряде случаев в случае изменения небанковское учреждение больше не должно подавать в Национальный банк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств”, — говорится в сообщении.
Ранее УНН писал, что Нацбанк может снова снизить учетную ставку в этом году.