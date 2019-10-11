Нацбанк визначив банки для валютних інтервенцій у ІV кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Національний банк України визначив 20 банків, що братимуть участь у валютних інтервенціях у формі запиту про найкращий курс у ІV кварталі 2019 року. Про це повідомила пресслужба НБУ, передає УНН.
За даними пресслужби, Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у жовтні-грудні 2019 року:
АТ "Альфа-Банк",
АТ "Банк Альянс",
АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень",
ПАТ "Банк Восток",
ПАТ "КБ "Глобус",
АT "ІНГ Банк Україна",
АКБ "Індустріалбанк",
АТ "Креді Агріколь Банк",
АТ "ОТП Банк",
АТ "Ощадбанк",
Акціонерний банк "Південний",
АТ КБ "ПриватБанк",
АT "ПУМБ",
АТ "Райффайзен Банк Аваль",
АТ "Сбербанк",
АТ "Сітібанк",
АТ "ТАСкомбанк",
АБ "Укргазбанк",
АТ "Укрексімбанк",
АТ "УкрСиббанк".
Як наголосили в НБУ, в порівнянні з третім кварталом 2019 року цей перелік не змінився. Також регулятор наголосив, що цей список не обмежує участь усіх інших банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, коли Національний банк обирає найкращу ціну у торговельно-інформаційній системі та укладає угоду з банком, який її запропонував.
Нагадаємо, у Національному банку України коливання курсу гривні до долара пояснили реакцією на тенденції в економіці та у світі в умовах гнучкого курсоутворення у країні.