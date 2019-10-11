Нацбанк определил банки для валютных интервенций в IV кварталы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Национальный банк Украины определил 20 банков, участвующих в валютных интервенциях в форме запроса о лучшем курсе в IV квартал 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
По данным пресс-службы, Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса относительно наилучшего курса через функционал RFQ в октябре-декабря 2019 года:
АО "Альфа-Банк",
АО "Банк Альянс",
АО "Банк Инвестиций и Сбережений",
ПАО "Банк Восток",
ПАО "КБ" Глобус ",
АT "ИНГ Банк Украина",
АКБ "Индустриалбанк",
АО "Креди Агриколь Банк",
АО "ОТП Банк",
АО "Ощадбанк",
Акционерный банк "Пивденный",
АО КБ "ПриватБанк",
АT "ПУМБ",
АО "Райффайзен Банк Аваль",
АО "Сбербанк",
АО "Ситибанк",
АО "ТАСкомбанк",
АБ "Укргазбанк",
АО "Укрэксимбанк",
АО "УкрСиббанк".
Как отметили в НБУ, по сравнению с третьим кварталом 2019 этот перечень не изменился. Также регулятор отметил, что этот список не ограничивает участие всех банков в валютных интервенциях в форме запроса относительно наилучшего курса через функционал Matching, когда Национальный банк выбирает лучшую цену в торгово-информационной системе и заключает соглашение с банком, который ее предложил.
Напомним, в Национальном банке Украины колебания курса гривны к доллару объяснили реакцией на тенденции в экономике и в мире в условиях гибкого курсообразования в стране.