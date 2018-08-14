Нацбанк виставив на аукціон 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Національний банк оголосив про аукціон з продажу валюти. Регулятор пропонує учасникам ринку купити близько 100 млн доларів, передає УНН з посиланням на відповідне повідомлення Нацбанку.
“14 серпня 2018 року оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 100 млн доларів США”, — сказано у повідомленні НБУ.
Середньозважений курс аукціону становить 27,4619 грн/доллар.
Нагадаємо, станом на 13 серпня долар в обмінниках коштував 27,48 грн/долар, що на 9 копійок або на 0,3% більше, ніж минулого понеділка. А євро за тиждень подешевшав на 23 копійки або на 0,7% до 31,63 грн/євро.
Раніше стало відомо, що Росія може припинити розрахунки у доларах на міжнародній арені.