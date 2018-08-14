Нацбанк выставил на аукцион 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Национальный банк объявил об аукционе по продаже валюты. Регулятор предлагает участникам рынка купить около 100 млн долларов, передает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение Нацбанка.
“14 августа 2018 года объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона — до 100 млн долларов США”, — говорится в сообщении НБУ.
Средневзвешенный курс аукциона составляет 27,4619 грн/доллар.
Напомним, по состоянию на 13 августа доллар в обменниках стоил 27,48 грн/доллар, что на 9 копеек или на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник. А евро за неделю подешевел на 23 копейки или на 0,7% до 31,63 грн/евро.
Ранее стало известно, что Россия может прекратить расчеты в долларах на международной арене.