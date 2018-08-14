Нацбанк выставил на аукцион 100 млн долларов

“14 августа 2018 года объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона — до 100 млн долларов США”, — говорится в сообщении НБУ.

Средневзвешенный курс аукциона составляет 27,4619 грн/доллар.

Напомним, по состоянию на 13 августа доллар в обменниках стоил 27,48 грн/доллар, что на 9 копеек или на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник. А евро за неделю подешевел на 23 копейки или на 0,7% до 31,63 грн/евро.

Ранее стало известно, что Россия может прекратить расчеты в долларах на международной арене.