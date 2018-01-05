Нацбанк удосконалив ведення касових операцій у гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні, 5 січня 2018 року, набула чинності постанова Національного банку, яка унормовує питання ведення касових операцій у національній валюті в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Національний банк України унормував власні нормативно-правові акти з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні у зв’язку з оновленням українського законодавства”, — зазначається у повідомленні.
Зокрема вводиться низка новацій:
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- так звана “пневмопошта” — можливість здійснення підприємством збору готівкової виручки, отриманої від реалізації продукції, для подальшої її передачі до банку з використанням технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечну передачу коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшої здачі готівки до кас банків;
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- можливість здавання готівкової виручки в банк через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації;
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- можливість покладання функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеного договору на надання послуги з надання персоналу;
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- можливість застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії.
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Крім того, Нацбанк лібералізував низку вимог щодо ведення касових операцій. Зокрема, компанії зможуть самі визначати особливості оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіку роботи, способів здавання готівки, а також визначати особливості встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.
Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року доходи українських банків скоротилися на 2,74%.