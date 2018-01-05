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Нацбанк усовершенствовал ведение кассовых операций в гривне

Киев • УНН

 • 13122 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, 5 января 2018 года, вступило в силу постановление Национального банка, которое унормирует вопросы ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Нацбанк усовершенствовал ведение кассовых операций в гривне

“Национальный банк Украины унормировал собственные нормативно-правовые акты по вопросам ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства”, — отмечается в сообщении.

В частности вводится ряд новаций:

  • так называемая “пневмопочта” — возможность осуществления предприятием сбора наличной выручки, полученной от реализации продукции, для дальнейшей ее передачи в банк с использованием технических и программных средств, расположенных в месте осуществления наличных расчетов, обеспечивающих безопасную передачу средств с рабочих мест кассиров в специально оборудованное помещение для хранения и последующей сдачи наличности в кассы банков;
  • возможность сдачи наличной выручки в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации;
  • возможность возложения функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала;
  • возможность применения электронной цифровой подписи юридического лица при предоставлении услуг в электронной форме или при осуществлении информационного обмена с другими субъектами электронного взаимодействия.

Кроме того, Нацбанк либерализировал ряд требований по ведению кассовых операций. В частности, компании смогут сами определять особенности оприходования наличности в кассах предприятий и обособленных подразделений в зависимости от графика работы, способов сдачи наличности, а также определять особенности установления лимитов кассы обособленным подразделениям предприятий.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года доходы украинских банков сократились на 2,74%.

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