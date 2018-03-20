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Нацбанк шукає на конкурсі заступника голови

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Національний банк оголосив конкурс на заміщення вакантної посади заступника голови Національного банку, передає УНН з посиланням на повідомленні НБУ.

“Національний банк України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника голови Національного банку, відповідального за керівництво блоком “Розрахункові операції”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що заступник голови за посадою входить до Правління Національного банку.

У Нацбанку зауважили, що головне завдання заступника голови НБУ — забезпечення реалізації місії центрального банку шляхом розвитку, регулювання діяльності платіжних та розрахункових систем, управління системою готівкового обігу та реалізація внутрішньої трансформації Нацбанку.

Резюме разом із мотиваційним листом прийматимуть до 2 квітня 2018 року.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України, який до цього обіймав посаду першого заступника голов центробанку.

Наступного дня він представив оновлену Стратегію центрального банку, якою затверджені основні цілі НБУ на найближчі роки. Серед них - забезпечення низької та стабільної інфляції, а також відновлення кредитування.

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