Нацбанк ищет на конкурсе заместителя главы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальный банк объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы Национального банка, передает УНН со ссылкой на сообщении НБУ.
“Национальный банк Украины объявляет конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя Национального банка, ответственного за руководство блоком “Расчетные операции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель председателя по должности входит в Правление Национального банка.
В Нацбанке отметили, что главная задача заместителя председателя НБУ — обеспечение реализации миссии центрального банка путем развития, регулирования деятельности платежных и расчетных систем, управления системой денежного обращения и реализация внутренней трансформации Нацбанка.
Резюме вместе с мотивационным письмом будут принимать до 2 апреля 2018 года.
Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины, который до этого занимал должность первого заместителя главы центробанка.
На следующий день он представил обновленную Стратегию центрального банка, которой утверждены основные цели НБУ на ближайшие годы. Среди них — обеспечение низкой и стабильной инфляции, а также возобновление кредитования.