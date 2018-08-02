Нацбанк продав на аукціоні 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні НБУ продав на аукціоні 100 млн доларів США. Про це свідчать результати проведеного НБУ аукціону з продажу валюти, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.
Так, зокрема, НБУ 2 серпня провів аукціон з продажу валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 100 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 44 учасники ринку на загальну суму в 124,2 млн доларів за курсом від 26,95 гривень за долар до 27,01 грн за долар.
НБУ задовольнив 35 заявок учасників аукціону, продавши 100 млн доларів.
Середньозважений курс гривні за результатами аукціону склав 27,00 гривень за долар.
Як повідомлялось, найімовірніше Нацбанк провів аукціон з метою стабілізації курсу гривні, яка почала падати близько двох тижнів тому.
У НБУ причинами девальвації назвали перерахування компаніями дивідендів за кордон, вихід нерезидентами з ОВДП, значні обсяги повернення ПДВ, а також збільшення попиту на готівкову валюту зі сторони тіньового аграрного сектору.
З метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями — з 23 липня на ринку було продано 148 млн доларів.